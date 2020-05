Urząd miasta w Zakopanem. Jak załatwić sprawę? Numery telefonów, godziny otwarcia

Urząd miasta w Zakopanem. Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Zakopiański urząd znajduje się przy ul. Tadeuszu Kościuszki 13 w Zakopanem. Numer telefonu do urzędu miasta to 18 200 20 400, numer fax: 18 20 20 444, strona internetowa urzędu znajduje się pod adresem www.zakopane.eu, a adres e-mail to office@zakopane.eu.

Dzwoniąc pod wskazany wyżej numer dodzwonimy się na centralę urzędu, skąd zostaniemy przełączeni do interesującego nas wydziału, lub urzędnika. Urząd miasta w Zakopanem czynny jest dla petentów od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 10.00 - 16.00, wtorek 9.00 - 14.00, środa 9.00 - 12.00, czwartek 9.00 - 14.00, piątek 9.00 - 14.00.

W urzędzie działają wydziały i referaty: