Tygodniowy przegląd prasy (Zakopane, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Tradycji stało się zadość. Z okazji Bożego Ciała na Podhalu odbyły się uroczyste procesje. Wierni z parafii św. Marii Magdaleny w Poroninie jak co roku przygotowali się do procesji bardzo uroczyście. Większość szła w góralskich odświętnych strojach.

Rozpoczął się długi czerwcowy weekend. Widać to przede wszystkim na zakopiance. W kierunku Zakopanego zmierza sznur samochodów. Droga zaczyna się korkować. Z Krakowa do Zakopanego jedziemy już prawie 2,5 godziny.

We wtorek 9 czerwca maturzyści w całej Polsce pisali egzamin z matematyki. Także w Zakopanem była matematyczna burza mózgów. Większość maturzystów jest szczęśliwa, że matematyka jest już za nimi. Choć przyznają, że co do wyniku nie są pewni.

Pracownicy schroniska górskiego "Bacówka PTTK" na Maciejowej w Rabce przecierali oczy ze zdumienia gdy w niedzielę 7 czerwca przyszli do pracy. W nocy z soboty na niedzielę sprzed budynku ktoś ukradł wszystkie stojące tu... drewniane ławy. To na nich odpoczywali turyści po trudach górskiej wędrówki. - Takiej zuchwałości złodziei nie spotyka się często - mówią miłośnicy wycieczek po Gorcach

Na górnej stacji kolejki na Gubałówce rozpoczęły się prace budowlane. Powstaje tam nowy taras widokowy dla turystów. Będzie on w miejscu starego deptaka, z którego miliony turystów przez lata podziwiało panoramę Tatr.

Rusinowa Polana i Wiktorówki - to miejsce w Tatrach, które w tym roku przeżywa wyjątkowe oblężenie. Wystarczy pogodna niedziela, by do sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr i do bacówki na Rusinową Polanę wędrowało tysiące ludzi. Nie ma się co dziwić. To magiczne miejsce w Tatrach.

Koronawirus zaczyna straszyć górali spod Giewontu. W gminie Kościelisko wykryto trzy potwierdzone przypadki zarażenia chińskim wirusem. Wszystkie dotyczą tego samego źródła. Mieszkańcy starają się żyć normalnie, jednak czuć obawę. Zwłaszcza o sezon turystyczny – czy te przypadki nie spowodują, że goście nie przyjadą do pensjonatów.