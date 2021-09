Tygodniowy przegląd prasy (Zakopane, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zakopanego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.09 a 11.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „HYBRYDOWE paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 12.09.2021”?

Przegląd tygodnia Zakopane od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 HYBRYDOWE paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 12.09.2021 Szukasz pomysłu na delikatny manicure na co dzień? Nudziaki to klasyk, który od lat nie wychodzi z mody. Kobiety uwielbiają kolor nude, ponieważ pasuje do każdego kształtu paznokci. Kwadratowe, okrągłe, migdałki, nieważne! Ten kolor zawsze się sprawdzi. Po drugie, zarówno krótkie jak i długie paznokcie będą wyglądać bosko w odcieniach nude. Manicure w cielistych kolorach zawsze prezentuje się modnie i elegancko. Stylizację paznokci możesz uzupełnić dodając brokatowe akcenty. Przygotowaliśmy TOP 20 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe z wykorzystaniem lakierów w kolorze nude. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Tatry. Czerwone Wierchy już się czerwienią! Zobacz magiczne miejsce w czasie jesieni 12.09.2021 Czerwone Wierchy w Tatrach - to zdecydowanie najpiękniejsze miejsce na jesienne wypady. To właśnie jesienią widać, dlaczego ten masyw nazywa się tak a nie inaczej. Zobaczcie, jak wyglądają już Czerwone Wierchy.

📢 W Tatrach już piękna jesień! Oszałamiające widoki na Hali Gąsienicowej [ZDJĘCIA] 12.09 Wrzesień to najlepszy moment, by zrobić sobie wypad na górskie szlaki. Właśnie teraz Tatry pustoszeją. Zaczynająca się jesień sprawia, że góry przybierają rudo-złotą szatę. Można śmiało iść na szlaki, gdzie w szczycie sezonu turystycznego trudno znaleźć kawałek przestrzeni bez turystów. Teraz w górach jest wyjątkowo pięknie. Zobaczcie sami!

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Zakopane: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tatry. Sianokosy, wielka wyżerka i czas miłości. Tak zwierzęta przygotowują się na nadejście zimy W Tatrach wyjątkowo burzliwy i aktywny okres. I nie chodzi tutaj po burzowe chmury, która mogą pojawiać się na niebie, ale o zachowanie zwierząt. - Dla wszystkich gatunków to wyjątkowo aktywny okres. Dla niedźwiedzi to wręcz wielkie obżarstwo, a dla jeleni czas miłosnych uniesień – mówią przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

📢 Memy po meczu Polska - Anglia 1:1. Glik jak zapaśnik, Szymański jak czołg 10.09 Polska - Anglia 1:1. Czekaliśmy na wielki mecz na Stadionie Narodowym i nie zawiedliśmy się! Polscy piłkarze postawili się Wyspiarzom, a najbardziej wojowniczy był Kamil Glik, który wcielił się w zapaśnika i rozstawiał Anglików po kątach. Na nic to się wszystko zdało, gdy do akcji wkroczył Harry Kane. Wojciech Szczęsny znów okazał się nieszczęsny, przepuszczając piłkę do siatki po jego strzale. Ale ostatnie słowo należało do Damiana Szymańskiego, który wszedł w angielską obronę jak czołg. Obejrzyjcie najlepsze memy po meczu w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wywłaszczenia w Tatrach. Hale i polany nie wrócą do górali, choć nadal wiele wniosków czeka na rozpatrzenie W starostwie tatrzańskim nadal zalegają setki wniosków górali o zwrot polan i hal w Tatrach - zagarniętych w czasach PRL na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie zostały one do końca rozpatrzone. Teraz jednak, po nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie ma już szans na zwrot ziem w górach.

📢 Zakopane. Wiata z drewnem na Bachledzkim Wierchu zniknie. Tak przed sądem zadeklarował jej właściciel Z Bachledzkiego Wierchu ma wkrótce zniknąć wiata z materiałami budowlanymi, którą kilka miesięcy temu ustawił prywatny właściciel. On sam zobowiązał się do tego przed zakopiańskim sądem. To finał wielomiesięcznych zmagań z wiatą i składowiskiem drewna, jakie prowadziło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i urząd miasta oraz okoliczni mieszkańcy. 📢 Tatry. Znów ktoś zawiesił baner na krzyżu na Giewoncie. Sprawę bada zakopiańska policja Z samego rana znów ktoś rozwiesił duży baner na krzyżu na Giewoncie. Płachta była sporych rozmiarów. Znalazły się na nim treści nawiązujące do sytuacji uchodźców. Pracownicy TPN są już na miejscu. Baner zostanie usunięty. 📢 Ślub Karoliny MAŁYSZ z Kamilem Czyżem. Na hucznym weselu w Szczyrku bawiła się Justyna Żyła ZDJĘCIA Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w sobotę 4 września 2021 roku. - To już oficjalne, mam też syna! - cieszyła się Izabela Małysz, publikując zdjęcie nowożeńców na Instagramie. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia” w Szczyrku. Bawiono się do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Covid-19 na Podhalu. Do szpitali znów trafili chorzy. W Zakopanem jedna z pacjentek w stanie ciężkim Czwarta fala koronawirusa dotarła na Podhale. W szpitalach w Zakopanem i w Nowym Targu pojawili się pierwsi od kilku długich tygodni chorzy na covid-19.

📢 Nowy Targ. Szpital na nowy mammograf. Sprzęt jest dokładniejszy i bezpieczniejszy Nowotarski szpital ma nowy mammograf. Nowy sprzęt zastąpił stary, który – już wysłużony – zepsuł się. Nowy mammograf jest o wiele bardziej dokładniejszy i bezpieczniejszy. Pierwsze badania na nowych sprzęcie odbędą się za 2-3 tygodnie. 📢 Czarny Dunajec chce budować centrum nauki i techniki Czarny Dunajec chce stworzyć… centrum nauki i techniki. Ma ono się mieścić w budynku dawnego sądu austriackiego przy ul. Mościckiego. Przy budowie nowego miejsca mają pomóc naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej, z którą urząd gminy rozpoczął rozmowy w tej sprawie.

📢 Podhale. Chcą zrobić regularną linię do Morskiego Oka z Nowego Targu przez Bukowinę Tatrzańską Już na przyszłe wakacje do Morskiego Oka będzie można dojechać autobusem kursowym z Nowego Targu. Takie połączenie chce stworzyć Miejski Zakład Komunikacji w stolicy Podhala. Autobusy mają kursować przez Białkę i Bukowinę Tatrzańską aż do Palenicy Białczańskiej, gdzie zaczyna się szlak do Morskiego Oka. 📢 Polska - San Marino 7:1 MEMY Paulo Sousa: Dawać mi teraz tę Anglię! 8.09 W meczu Polski z San Marino gole padały jeden po drugim. Szkoda, że w obie strony, ale i tak, za sprawą Roberta Lewandowskiego i Adama Buksy, kadra Paulo Sousy może wracać do Polski z podniesionym czołem. Kelnerzy, piekarze i rzeźnicy z San Marino przyjęli siedem bramek, a nasz bramkarz wyjmował piłkę z siatki tylko raz. I nie był to Wojciech Szczęsny, który wie, kiedy zejść z boiska niepokonanym. Selekcjoner Paulo Sousa woła zadowolony: Dawać mi teraz tę Anglię! No to ją dostanie już w środę. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu eliminacji mistrzostw świata. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Polska dołącza do gry! Wodorowa rewolucja w Polsce.