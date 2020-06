Tygodniowy przegląd prasy (Zakopane, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Podczas gdy Rafał Trzaskowski prowadzi wyścig z czasem, podróżując po Polsce i zbierając podpisy pod swoją kandydaturą na prezydenta RP, internauci za nic mają jego starania. Obecny prezydent Warszawy padł ich ofiarą po raz pierwszy, gdy doszło do wielkiej awarii w stolicy. Teraz, gdy kandyduje na najwyższy urząd w państwie, ponownie wzięli go "na warsztat". Zobacz najlepsze, najciekawsze i najśmieszniejsze memy o Rafale Trzaskowskim!

Główny Inspektorat Sanitarny w wyniku kontroli wycofał w ostatnich miesiącach szereg produktów, które trafiły na sklepowe półki. To nie tylko żywność, ale również suplementy, czy produkty codziennego użytku. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim domu i zapoznaj się z ostrzeżeniami GIS i datą ważności produktów. Te artykuły nie spełniały norm i mogą być szkodliwe dla zdrowia. ZOBACZ O JAKIE PRODUKTY CHODZI

Szczawnica w ostatnich latach bije rekordy popularności. W lecie jest to miejsce wypoczynku tysięcy podróżujących - nie tylko tych, którzy wędrują po Pieninach, ale i tych, którzy chcą skorzystać ze skarbu Szczawnicy - zdrowotnych wód mineralnych. To właśnie od wyjątkowych skarbów spod ziemi zaczęła się popularność Szczawnicy.

Mamuty, lwy jaskiniowe, a jeszcze wcześniej nawet dinozaury. W Tatrach przez miliony lat przewinęło się całe spektrum zwierząt, których już dawno nie ma na ziemi. Co ciekawe, a naszych górach żyły także zwierzęta, które do dziś występują na ziemi. A niektóre nadal całkiem dobrze trzymają się w naszych Tatrach. Zobaczcie, co łaziło po górach dawno, dawno temu.

Kolejny etap rozmrażania życia na Podhalu. W weekend otworzą się ponownie niemal wszystkie baseny termalne na Podhalu. Będzie także można znów iść do kina na seans filmowy.

Takie informacje pokazują, że Podhale powoli wraca do normalności po koronawirusowym przymusowym postoju. W najbliższą środę (10 czerwca) w Zakopanem ruszają doroczne Targi Kolekcjonerów, przez wiele osób nazywane też Targami Staroci. Impreza, która dorocznie ściąga pod Giewont tłumy, odbędzie się na Placu Niepodległości.