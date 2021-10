Tygodniowy przegląd prasy (Zakopane, 26.09-2.10.2021), poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Przegląd tygodnia Zakopane od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W weekend wieczorem zakopiańskie Krupówki wyglądały jak w sylwestra. Spacerowało tak dużo ludzi, że momentami ciężko było się swobodnie poruszać. To o tyle dziwne, że mamy już październik, a pod Giewontem nadal wielkie tłumy...

17 września 2021 roku wykonawca złożył do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ostatnie zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektów związanych z realizowanym odcinkiem trasy S7. Łącznie złożonych zostało 28 zawiadomień. Z 13-kilometrowego odcinka od węzła Widoma do węzła Szczepanowice kierowcy skorzystają w październiku. Przejdź do galerii i zobacz najnowsze zdjęcia lotnicze z budowy ważnej trasy.