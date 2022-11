Tunel na zakopiance wreszcie otwarty dla kierowców! Historyczna chwila na budowie S7. Odcinek Skomielna-Biała - Naprawa już przejezdna

Tunel na zakopiance otwarty! ZDJĘCIA

- Drążenie tunelu rozpoczęło się od marca 2017 roku. W 2019 i 2020 nastąpiły dwa przebicia tunelu. Teraz doszliśmy niemal do końca. W przyszłym roku pozostanie nam wykończenie muru oporowego przy wjazdach do tunelu – mówi Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA.

Tunel drogowy na zakopiance zostanie oddany do użytku w listopadzie. Nam już udało się przejechać samochodem przez gotowy niemal tunel. Zobaczcie film i zdjęcia z tego przejazdu.

Tunel na zakopiance. Koszt budowy

- W sumie w tunelu zamontowanych zostało w sumie ok. 200 kilometrów różnych kabli. Znajduje się tam 300 kamer monitoringu wizyjnego, wszystkie możliwe instalacje jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tunel jest zasilany z dwóch stron, ale także są dwa bardzo duże agregaty prądotwórcze. Każdy z nich może zasilić tunel awaryjnie – dodaje Tomasz Pałasiński.

Koszt budowy tunelu pod Luboniem Małym to blisko 1 miliard złotych.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury z kolei zaznaczył, że trwają prace na kolejnym odcinku zakopianki - od Rdzawki do Nowego Targu. - Odcinek ten, chcielibyśmy jechać już jedną nitką tej drogi pod koniec 2023 roku. Mam nadzieję, że to się uda. A całą nową droga już w 2024 roku - zapowiedział minister.

Otwarcie tunelu i odcinka S7 Skomielna-Biała - Naprawa oznacza, że z Krakowa do Rdzawki dojedziemy już cały czas dwupasmową drogą. Na odcinku Rdzawka - Nowy Targ wciąż trwają prace.