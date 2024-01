TOPR szuka świadków tragicznej burzy na Giewoncie z 2019 roku

Pierwsze zgłoszenie o rażeniu piorunem trafia do centrali Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o godzinie 13.06. Piorun uderza w okolice Chudej Przełączki pod Ciemniakiem w Tatrach Zachodnich. Dziesięć minut później dzwoni telefon, który uruchomił największą akcję ratunkową w dziejach ratownictwa górskiego w Tatrach.

Apel TOPR dotyczy turystów, którzy uczestniczyli w wypadku, który wydarzył się 22 sierpnia 2019 roku. Rannych zostało 157 osób, na skutek uderzenia piorunów zmarły cztery osoby, piąta po stronie słowackiej. Był to jak dotąd najtragiczniejszy wypadek masowy w Tatrach i największa akcja ratunkowa w górach.

Pod szczytem ratownicy zastają widoki, które na długo pozostaną w ich pamięci. Ludzie leżą porozrzucani na dużej powierzchni. Część jest nieprzytomnych. Wielu mówi o uczuciu, jakby przebywali w strefie wojny lub miejscu, gdzie doszło do ataku terrorystycznego. Do akcji włączają się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, straż pożarna, Grupa Podhalańska GOPR, pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, ratownicy medyczni, policja, straż miejsca. Te ostatnie służby mają za zadanie ułatwić komunikację z Kuźnicami i szpitalem.

Na miejsce rusza pierwsza grupa ratowników. Dojeżdżają samochodem na Halę Kondratową i dalej na Giewont idą pieszo. W górach nadal pogoda zła. Nie da się użyć do akcji śmigłowca ratunkowego. Ostatecznie piloci TOPR decydują się podnieść helikopter - pomimo złej pogody - o godzinie 14. Z Tatr tymczasem napływają informacje o kolejnych rażeniach pioruna. Wiadomo już, że poszkodowanych i walczących o życie będzie co najmniej kilkadziesiąt osób.

Najciężej ranni transportowani są bez przerwy dwoma śmigłowcami TOPR i LPR na lądowisko przy szpitalu w Zakopanem, a następnie część z nich innymi śmigłowcami do placówek w Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej, Myślenicach i Krakowie. Mniej ranni są znoszeni, albo schodzą o własnych siłach do schroniska na Halę Kondratową. Tam – w schronisku, jak i w rozłożonym namiocie - powstało szpital polowy. Ranni są opatrywani, a następnie zwożeni do Kuźnic.

Gorąco jest w szpitalu powiatowym w Zakopanem – szczególnie na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przy lecznicy – niedaleko lądowiska dla śmigłowców, stawiane są kolejne namioty służb.

O godzinie 16:18 do centrali TOPR spływa zgłoszenie o kolejnym porażeniu piorunem – tym razem na Siodłowej Przełęczy (szlak z Giewontu do Doliny Strążyskiej). Niedługo później pojawia się informacja o czwartej ofierze, porażonej śmiertelnie w okolicy Żlebu Kirkora.