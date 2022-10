Tatry. Hala Gąsienicowa i Kasprowy Wierch jesienią. O tej porze roku miejsca te wyglądają przepięknie

Jesienne słoneczne dni przyciągają w Tatry rzesze wielbicieli. To teraz góry zmieniają szatę na najbardziej kolorową. Zachwycają feerią jesiennych barw - od dolin po szczyty. W weekendy tysiące turystów wyruszają na górskie szlaki m.in. do Morskiego Oka, Doliną Kościeliską czy Chochołowską. Jednak Tatry to także wiele innych szlaków i miejsc, gdzie warto wyjść, by podziwiać ich prawdziwe piękno.

Kto chce poczuć magię Tatr, na początek swojej górskiej przygody powinien wybrać szlak na Halę Gąsienicową. Trasa zaczyna się w Kuźnicach. Prowadzi przez Boczań na Przełęcz między Kopami. Z przełęczy tuż obok wierzchołka Wielkiej Kopy Królowej szlak prowadzi do schroniska Murowaniec. Spacer niebieskim szlakiem prowadzi nad Czarny Staw Gąsienicowy. To tutaj możemy podziwiać Granaty, Kozi Wierch czy Kościelec.

W drodze powrotnej można wybrać alternatywną trasę na Kasprowy Wierch. Tu szlak prowadzi kamiennym chodnikiem. Ścieżka pnie się stopniowo wśród traw i krzewów kosodrzewiny. W czasie wędrówki towarzyszy nam panorama na Dolinę Gąsienicową, a także na nasz cel wędrówki – Kasprowy Wierch z górną stacją kolejki linowej. Podejście jest dość mozolne, bez szczególnych urozmaiceń, ale łatwe i bezpieczne.