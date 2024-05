Taksówka w Zakopanem. Tanie przewozy. Którą firmę taksówkarską warto wybrać? Opinie

Ceny taxi w Zakopanem

Nie da się z góry wyznaczyć stawki za podróż taxi w Zakopanem. Ostateczna cena przejazdu to kilka zmiennych:

stawka początkowa

stawka za kilometr

taryfa

przekraczanie granic administracyjnych

Zazwyczaj stawka startowa to 5-10 zł, stawka za kilometr waha się od 2 do 5 zł, a do tego należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z godziną.