Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zakopanem działa cały czas normalnie

- SOR jest komórką szpitala, która ma za zadanie udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo osobom dorosłym i dzieciom w stanie nagłego zachorowania lub zagrożenia życia, a w szczególności w razie nagłego zatrzymania krążenia, wypadku, urazu lub zatrucia. Oddział dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów przed przyjęciem ich do oddziałów szpitalnych oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego – informuje szpital.

Oddział posiada nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną – kardiomonitory, defibrylatory, respiratory, aparat do kompresji klatki piersiowej, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, aparat usg i RTG a także całodobowy dostęp do Pracowni Tomografii Komputerowej, Laboratorium Analitycznego i Bakteriologicznego.

W obszarze szpitala usytuowane jest lądowisko dla helikopterów LPR, na którym na co dzień stacjonuje śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zakopanem zaopatruje rocznie około 26 tys. pacjentów, ze znacznym wzrostem ilości przyjęć w czasie trwania ferii i wakacji. W tym czasie zwiększana jest obsada zarówno lekarska jak i personelu średniego. W strukturze SOR są także Zespoły Ratownictwa Medycznego.

FLESZ -Telemedycyna to więcej niż e-recepty