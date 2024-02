Stacje narciarskie w Małopolsce walczą z wiosną. Lista czynnych i nieczynnych stoków: Białka, Zakopane, Kasprowy, Krynica

Jak wygląda sytuacja na stokach w Małopolsce?

Białe wyspy na burozielonych wzgórzach jeszcze się utrzymują, narciarze i snowboardziści znajdą jeszcze miejsca do szusowania w Małopolsce, ale dla właścicieli stacji narciarskich utrzymanie stoków to coraz większe wyzwanie. Nie mówiąc o tym, że warunki do jazdy w dodatniej temperaturze, w mokrym śniegu, zawsze będą dalekie od ideału.

W niedzielę, 25 lutego, po trzech dniach spowodowanej wiatrem przerwy ruszył wyciąg w kotle Gąsienicowym na Kasprowym Wierchu. Kursuje też kolej z Kuźnic. Zamknięta jest na razie trasa Goryczkowa, trwają przygotowania.

Kilka małopolskich stacji już przegrało z pogodą, im dalej od wysokich gór, tym gorzej. Z podkrakowskich stacji czynny jest już tylko - częściowo - Siepraw Ski, gdzie można poślizgać się na resztce śniegu, ale główny stok jest wyłączony z użytkowania. Harbutowice, Myślenice i Podstolice są już zamknięte od dłuższego czasu.