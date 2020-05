Sprawdź, czy wiesz wszystko na temat koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2 co to jest? Jak rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2? Jak chronić się przed zakażeniem? Kiedy zgłosić się do lekarza - rodzaje testów na koronawirusa

Stosowanie się do zaleceń i ograniczeń wydanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. To najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. Jednak najważniejszą rzeczą to nie popadać w panikę, bo ucierpi na tym Twoje zdrowie psychiczne.

Koronawirus SARS-CoV-2 co to jest?

Koronawirus sam w sobie nie jest nowością. Jest to patogen z rodziny Coronavirinae, a pierwsze koronawirusy zostały wyodrębnione ( HCoV-229E oraz HCoV-OC43) już w latach 60. Warto zaznaczyć, że koronawirusy wywoływały dotąd niewielkie przeziębienie i zapalenia dróg oddechowych. Niepotrzebna była zaawansowana interwencja medyczna.

Przy zakażeniach masowych mówimy więc o mutacjach wirusów. Pierwszym zakaźnym na masową skalę koronawirusem była mutacja SARS-CoV, następnie MERS-CoV. W grudniu 2019 roku w Chinach pojawia się mutacja wirusa SARS-CoV-2, wywołującego ostre zapalenie dróg oddechowych. Następnie choroba wywoływana przez SARS-CoV-2 została nazwana przez WHO COVID 19. Należy zaznaczyć, że SARS-CoV-2 nie jest mutacją SARS CoV, a mutacją dwóch odmiennych od siebie koronawirusów.

Patogen atakuje układ oddechowy i prowadzi do ostrej niewydolności oddechowej. Może też atakować inne narządy takie jak; układ pokarmowy (biegunka), układ moczowy (uszkodzenie nerek). Może również wpływać na układ krwionośny, a w następstwie powikłań prowadzić do ostrej niewydolności serca. U osób z grupy ryzyka może prowadzić do zgonu. Nie u wszystkich! Wirusolodzy zgodnie objęli stanowisko, że COVID-19 część populacji może przechodzić bezobjawowo. Co niestety niesie za sobą większe ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Jak rozprzestrzenia się koronawirus SARS-CoV-2?

Koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Czyli podobnie do innych patogenów wywołujących choroby układu oddechowego. Patogen ukrywa się w wydzielinie z nosa, gardła, a także łzach. Wirus SARS-CoV-2 unosi się w powietrzu co najmniej 3 godziny. Ważne! Poprzez kontakt z zanieczyszczoną powierzchnią również możesz się zarazić. Według wirusologów koronawirus może również utrzymywać się na powierzchniach przez określony czas.

miedzianych do 4 godzin,

kartonowych do 24 godzin,

tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej - nawet do 3 dni.

Jak chronić się przed zakażeniem?

Stosowanie się do zaleceń SSE i wszelkich wytycznych wprowadzonych w czasie ogłoszenia pandemii. Dbaj o higienę dłoni. Przede wszystkim myj często ręce mydłem antybakteryjnym i używaj płynów do odkażania dłoni. Dezynfekuj również wszelkie newralgiczne powierzchnie. Blaty, klamki, telefon, portfel, włączniki. Wszystko to, co dotykasz rękami. Nie dotykaj twarzy, jeśli wcześniej dotknąłeś np. klamki. Stosuj się do obowiązkowego noszenia maseczek (chyba że jesteś zwolniony z ich noszenia), zachowaj odstęp dwóch metrów od innych ludzi w przestrzeni publicznej.

Kiedy zgłosić się do lekarza - rodzaje testów na koronawirusa

Jeśli podejrzewasz, że mogłeś mieć kontakt z osobą zakażoną, powinieneś skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla Twojego regionu. Postępować zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Pamiętaj jednak, że samo podejrzenie nie musi oznaczać zakażenia. Najlepiej samemu zrobić 2 tygodniową kwarantannę i jeśli pojawią się u Ciebie objawy dopiero wtedy bezzwłocznie skontaktować się z SSE. Możesz również wykonać testy na koronawirusa SARS-CoV-2. Poczytasz o nich więcej na dedykowanej stronie.

Rodzaje testów na koronawirusa SARS-CoV-2

Do potwierdzenia lub wykluczenia koronawirusa w organizmie używa się specjalnych testów PCR. Test ten posiada światową rekomendację WHO i jest jedynym testem, jaki może wykazać zarażenie. Natomiast pozostałe testy; kasetkowy i badanie serologiczne z krwi, umożliwia ustalenie, czy było się zakażonym w przeszłości. Test kasetkowy i serologiczny są testami na przeciwciała i w żadnym wypadku nie potwierdzają choroby. Wskazują jedynie na powstanie przeciwciał w organizmie po możliwym kontakcie z wirusem. Jeśli zastanawiasz się, jaki test będzie odpowiedni w Twojej sytuacji, dowiedz się więcej o rodzajach testów w kierunku koronawirusa - SARS-CoV-2.