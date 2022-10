Spisz. W Jurgowie wyremontowano zabytkowe szałasy na Polanie Podokólnem. To największa "letnia wieś" na Podtatrzu

Dawniej na Podtatrzu pasterstwo było jednym z głównych zajęć. Trudnili się nim także mieszkańcy Jurgowa. Wykorzystywali do tego polany w Tatrach i u podnóża gór. To właśnie tam wypasali swoje bydło i owce. Tam też powstawały szałasy, czyli domy na czas wypasu. Przeważnie szałas był schronienie dla ludzi i bydła.

Kiedy górale utracili prawo wypasu na tatrzańskich polanach, szałasy były przenoszone w jedno miejsce. Tak powstało skupisko szałasów nazywane „wsią letnią” w Jurgowie. Koliby były używane od wiosny do jesieni. Na zimę bydło było spędzane do wsi.

Polana Podokólnem użytkowana jest od ok. 1880 r. To wówczas jurgowianie zostali wyrugowani z polan jaworzyńskich w Tatrach. Był to efekt utraty przez Jurgowian prawa do wypasu owiec na polanach Jaworzyny Spiskiej. Stało się tak, kiedy w 1879 r. obszary te wykupił książę Hohenloe. Jego zamysłem była komasacja gruntów i urządzenie na tych malowniczych terenach nowoczesnych obszarów łowieckich. To w tym czasie na polanę zostało zwiezione szałasy z 90 polan jaworzyńskich. Potem w tym samym miejscu wznoszono nowe.