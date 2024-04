Spacer do 13 km od Zakopanego. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 20 - 21 kwietnia

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na ciekawą ścieżkę na spacer z Zakopanego? Nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mogą mieć różną długość, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na prozdrowotny spacer w odległości do 13 km od Zakopanego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe w pobliżu Zakopanego przygotowaliśmy na weekend.

Trasy spacerowe z Zakopanego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 13 km od Zakopanego, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 20 kwietnia w Zakopanem ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 73%. W niedzielę 21 kwietnia w Zakopanem ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 93%. 🌳 Trasa spacerowa: Flexistav Bieg Granią Tatr 2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,1 km

Czas trwania spaceru: 13 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 1 370 m

Suma podejść: 5 123 m

Suma zejść: 5 008 m Trasę dla spacerowiczów z Zakopanego poleca Trasy.gps Trasa Biegu Granią Tatr będzie wyznakowana w miejscach skrzyżowania szlaków oraz w punktach newralgicznych. Do oznaczenia użyte są chorągiewki (trasery) koloru żółtego natomiast skrzyżowane czerwone chorągiewki oznaczają zakaz przejścia. Niezależnie od oznaczeń, każdy zawodnik podczas całego biegu zobowiązany jest do posiadania mapy, którą otrzyma w pakiecie startowym.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Sierpniowa wycieczka na Kasprowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,68 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 1 100 m

Suma podejść: 1 462 m

Suma zejść: 1 435 m Trasę spacerową mieszkańcom Zakopanego poleca Fotorobart Sierpniowa wycieczka na Kasprowy.

W ostani dzień wakacji postanowiliśmy wybrać sie w góry, z parkingu w Zakopanem wyruszyliśmy około 6 (godzina postuju 1 poźniej po 2 zł). Z Kuźnic niebieskim szklakiem poszliśmy do Murowańca. Tak jak przypuszczaliśmy ruch na szlakubył dość spory :). W Schronisku kawka i żółtym szlakiem na Kasprowy Wierch. Na górze tłok jeszcze większy, prawie wszytscy z smartami robią sobie focie, na ich stopach królują "lakierki".

Po krótkiej przerwie ruszamy dalej, czerwonym szlakiem w kierunku Kondrackiej Kopy, tu też bardzo dużo ludzi. Podziwiamy widkoczki i docierami do Przełęczy pod Kondracką..... tam skręcamy " w dół" szlakiem zielonym, tu docira do nas mrożąca wiadomość przekazana przez kogoś idącego od Hali Kondratowej :" na szklaku grasuje niedzźwiedź", faktycznie w dole widać zbiegowsko gapiów. Docieramy tam, w odległości 150m od szlaku Niedżwiedzica z dwoma małymi objada się jagodami, kilka fot i ruszamy dalej ... do Zakopanego.

Pogoda dopisała, choć na Kasprowym był mocny i zimny wiatr.

Całość ok. 22km zajęło nam 7,5 godz.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Kasprowy Wierch - Świnica - Dolina Pięciu Stawów - Krzyżne Stopień trudności: 3.0

Dystans: 31,93 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 1 398 m

Suma podejść: 2 348 m

Suma zejść: 2 403 m Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca trasę mieszkańcom Zakopanego Trasa dla osób ambitnych, o dobrej kondycji i wytrzymałości.

Całość to ponad 30 km, zatem może być to bardzo dobry trening dla biegaczy górskich, lub osób lubiących długie wycieczki górskie. Całość prowadzi szlakami turystycznymi, ale warto mieć przy sobie mapę, chociażby ze względu na szybko zmieniająca się w Tatrach pogodę (warto zmodyfikować trasę, w przypadku przecenienia swoich sił, bądź przypadku pogorszenia pogody). Na tłumy ludzi możemy natknąć się tylko na dwóch odcinkach – przy Dolinie Pięciu Stawów, oraz na zejściu z Murowańca, poza tym szlaki są mało uczęszczane.

Na trasie spotykamy dużo technicznych przejść – warto zabrać ze sobą rękawiczki, ponieważ na podejściu na Świnicę, oraz na zejdzie spotkamy łańcuchy.

Na trasie mijamy kilka potoków, co jest szczególnie istotne dla biegaczy, którzy nie chcą brać bardzo dużo wody ze sobą, więc są miejsca gdzie możemy ją uzupełnić (dodatkowo zawsze można podeść do schroniska).

Przemierzając tatrzańskie ścieżki mamy możliwość sprawdzić swoich sił na trudnych skalistych zbiegach, oraz na stromych podbiegach (szczególnie pod Krzyżne).

Łączna suma podejść to ponad 2300 m, zejść 2400 m.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zakopanem

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.