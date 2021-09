Ścieżki rowerowe do 7 km od Zakopanego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Trasy rowerowe w okolicy Zakopanego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Zakopanego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Zakopanem ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 19 września w Zakopanem ma być 16°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Tour de Tatry

Stopień trudności: 3

Dystans: 200,77 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 693 m

Suma podjazdów: 2 955 m

Suma zjazdów: 2 960 m

Svengips poleca trasę mieszkańcom Zakopanego

Trasa długa o charakterze górskim. w najwyższym punkcie osiągająca prawie 1300 mnpm. Jadąc nią stale po lewej stronie będziemy mogli podziwiać panoramę Tatr wysokich natomiast po prawej Tatr Niskich. Początkowo przejazd obok Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej a następnie widoki na jezioro Liptowskie Mara. Następnie podjazd do Szczyrbskiego Plesa i dolej w kierunku Smokovca. Tam po lewej stronie będziemy mogli podziwiać widoki na Gerlach, Sławkowski Szczyt oraz Łomnicę. Kolejny mocny punkt to podjazd pod Zdziarską Przełęcz i zjazd w kierunku Łysej Polany, dalej już jazda w kierunku Zakopanego.

