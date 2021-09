Ścieżki rowerowe do 7 km od Zakopanego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Zakopanego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Zakopanego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 2 października w Zakopanem ma być 14°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Zakopanem ma być 16°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami Tour de Pologne 2011

Stopień trudności: 3

Dystans: 25,71 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz.

Przewyższenia: 485 m

Suma podjazdów: 1 564 m

Suma zjazdów: 1 526 m

BikePoint poleca trasę mieszkańcom Zakopanego

Każdy miłośnik roweru chciałby pokonać chociaż jeden etap Tour de Pologne. Ta trasa daje taką możliwość. Z Zakopanego prowadzi w kierunku Łysej Polany, gdzie odbija w drogę do Murzasichla, i dalej biegnie przez Poronin i w Zakopanem odbija w Drogę do Olczy, gdzie po ciężkim podjeździe udajemy się w kierunku centrum i trasa kończy się na finishu TdP z 2011 roku czyli pod skocznią.

