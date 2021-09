Rowerem do 7 km od Zakopanego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Zakopanego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Zakopanego, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Zakopanem ma być 12°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Zakopanem ma być 17°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Do Doliny Chochołowskiej

Stopień trudności: 3

Dystans: 36,87 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz.

Przewyższenia: 309 m

Suma podjazdów: 560 m

Suma zjazdów: 542 m

BikePoint poleca trasę mieszkańcom Zakopanego

Jedna z najbardziej popularnych tras rowerowych. Prowadzi z Zakopanego przez Kiry, Dolinę Chochołowską, aż do schroniska na Polanie Chochołowskiej. Wracamy tą samą drogą, po wcześniejszym skosztowaniu oscypka w jednej z licznych bacówek mijanych po drodze.

