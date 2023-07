Remonty szlaków w Tatrach. Wymienią łańcuchy i słynną drabinkę na Koziej Przełęczy

- Większość prac remontowych jest technicznie bardzo wymagająca, będzie się także wiązać z koniecznością wykorzystania helikoptera, szczególnie przy transporcie łańcuchów. W trakcie remontów często zrzucane są luźne kamienie. Brukowane są nowe stopnie skalne. To wszystko może stanowić poważne zagrożenie dla turystów, dlatego musimy zamykać odcinki szlaków, a czasem wyłączać dla ruchu większe obszary - mówi Marta Mazik, koordynatorka projektu remontu szlaków z ramienia TPN. - Zawsze staramy się, aby remonty miały jak najmniejszy wpływ na organizację ruchu turystycznego, ale ze względów bezpieczeństwa pewne niedogodności są nie do uniknięcia. Trzeba pamiętać, że wielu szlaków nie da się remontować przed sezonem wakacyjnym czy po nim, ponieważ pokrywa śniegu w wysokich partiach gór zalega do drugiej połowy czerwca, a jesienny śnieg potrafi przykryć szlaki już we wrześniu.Trudno również wyznaczyć dokładne terminy wyłączania pewnych odcinków, bo w Tatrach wiele zależy od zmiennej pogody.