Przegląd września 2021 w Zakopanem, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przegląd września 2021 w Zakopanem: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Torowisko na trasie Nowy Targ - Zakopane przestało istnieć. Na szczęście tylko na chwilę. To efekt prac na linii kolejowej z Krakowa do Zakopanego. Tym razem modernizacja dotyczy odcinka podhalańskiego. Prace przy wymianie torowiska czy trakcji elektrycznej widać pełną parą. Dzięki robotom czas podróży pod Tatry znacznie się skróci do niespełna dwóch godzin.

Śmiertelny wypadek na Nosalu w Zakopanem. Turysta spadł z pierwszego wierzchołka szczytu - od strony tamy. Przybyli na miejsce ratownicy podjęli reanimację. Nie udało się go jednak uratować.