Przegląd tygodnia w Zakopanem, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Lista lokali wyborczych w gm. Bukowina Tatrzańska, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 12.07.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 2 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

Sprawdź, gdzie głosować w gm. Kościelisko w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 12.07.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w gm. Kościelisko sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz.

Pogodny weekend w Tatrach zachęcił wiele osób do górskich wędrówek. Niestety nie wszystkim udało się bezpiecznie wrócić do pensjonatów. Ratownicy TOPR mieli sporo roboty.

Tatrzański Park Narodowy ostatecznie zakazał poruszania się po szlakach na elektrycznych hulajnogach. Chodzi głównie o szlak do Morskiego Oka, gdzie jest asfaltowa nawierzchnia, która umożliwiałaby jazdą na tego typu sprzęcie. - To zbyt niebezpieczne – tłumaczy Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.

Christian Paul to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni w Polsce. W Wiadomościach TVP wystąpił jako amerykański projektant mody, oceniając - oczywiście pozytywnie - styl ubioru pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko powiedzieli "sprawdzam" i okazało się, że publiczna stacja wykreowała - nomen omen - na kreatora mody osobę w branży zupełnie przypadkową. Skończyć musiało się w to jeden sposób - zalewem memów. Najlepsze z nich zobaczcie w galerii.

Wielka woda znów dała o sobie znać. W wielu rejonach Małopolska wystąpiły podtopienia. Także na Podhalu zalanych zostało kilka piwnice domów, pola i drogi. Jednak to nic w porównaniu z wielką powodziom, jaka nawiedziła Podhale w 1934 roku. Wówczas woda dosłownie porywała całe domy.

Na początku tych wakacji planujący wycieczkę do Morskiego Oka muszą liczyć się z tym, że mogą napotkać na utrudnienia na szlaku do stawu. To za sprawą planowanego remontu nawierzchni szlaku. Tatrzański Park Narodowy chce bowiem w te wakacje wymienić asfalt na odcinku od Włosienicy do samego schroniska.

Wakacyjna rewolucja na szlaku do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rezygnuje z tradycyjnej formy sprzedaży biletów na parking na Palenicy Białczańskiej, gdzie zaczyna się szlak turystyczny do Morskiego Oka. Miejsce będzie można kupić jedynie online.