Przegląd prasy Zakopane 9.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zakopanem

Nie żyje 9-letni chłopiec, który w piątek 8 marca szusował na stoku narciarskim Jasna w słowackiej Demianowskiej Dolinie. Dziecko zderzyło się na stoku narciarskim z inną narciarką. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Len do picia to jeden z najlepszych napojów prozdrowotnych, ale przygotowany w niewłaściwy sposób staje się toksyczny. Tak nigdy nie rób kisielu z siemienia lnianego! Zobacz, jakie skutki uboczne powoduje szkodliwa metoda przyrządzania napoju z nasion lnu.

Z czego się śmiejecie? Z samych siebie – rzec można za Mikołajem Gogolem. Wszak „miś” żądający pieniędzy za fotografie na zakopiańskich Krupówkach może być tylko lustrzanym odbiciem części turystów, ich mentalności i zadziwiających pretensji do świata. Tych, ubranych jak choinki, którzy kupują chińskie pamiątki z Tatr i upici piwem słuchają romsko-peruwiańskich kapel śpiewających polskie discopolo. Drodzy wczasowicze odwiedzający Zakopane, nie jest przyjemnie to słyszeć, prawda? A przecież na podstawie zachowań niemałej części turystów można by wysnuć takie właśnie krzywdzące uogólnienia, tak jak Wy wysnuwacie krzywdzące wnioski o człowieku, który zarabia na życie i o góralach, którzy pracują na całoroczne utrzymanie.

Noblistki, wybitne malarki i cenione aktorki. Sportsmenki, mistrzynie świata i piosenkarki. Z Krakowem związanych jest wiele kobiet, które na trwale zapisały się na kartach historii miasta. Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy 14 inspirujących krakowianek, których zasługi i osiągnięcia pamiętane są do dzisiaj. Przejdźcie do galerii zdjęć i poznajcie ich intrygujące historie.