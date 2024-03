Przegląd prasy Zakopane 24.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zakopanem

Wiosna zawitała w góry. Łąki i polany pokryły miliony fioletowych kwiatów. Masowe kwitnienie krokusów to zjawisko, które każdego roku przyciąga tysiące turystów.

Na nowej zakopiance na odcinku Rdzawka – Nowy Targ wylewany jest już asfalt. Zaawansowane prace prowadzone są w rejonie Nowego Targu. W innych miejscach budowanego odcinka trwają jeszcze roboty ziemne. Nowa droga ma zostać oddana do użytku we wrześniu 2024 roku. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy.

Odznaczenie Marki Tatrzańskiej przyznawane jest firmom, producentom i wybitnym osobom, które zasłużyły się dla regionu. - Stworzyliśmy markę tatrzańską aby walczyć z produktami, które nie są wykonywane tutaj, a są sprzedawane jako pamiątka z powiatu tatrzańskiego. Jest to walka z przysłowiową chińszczyzną. Marką chcemy docenić naszych rękodzielników, twórców i firmy, które tu wytwarzają produkt charakteryzujące się wysoką jakością. Jest to promocja naszego regionu - zaznacza Helena Buńda.

W Komitecie Góralskim wspierającym ideę Goralenvolk było ok. 250. bohaterów górali, którzy walczyli o Polskę było w czasie II wojny światowe wiele więcej. Podhale nie ma się tutaj czego wstydzić – taki wniosek płynie po spotkaniu historycznym „Górale i niepodległość”, które odbyło się w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu.

Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.