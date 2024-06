Przegląd prasy Zakopane 21.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zakopanem

Przeklina bez oporów, śmiało wchodzi w dyskusje, a jednocześnie nie brak mu poczucia humoru i otwartości. Polski selekcjoner Michał Probierz wzbudza przeróżne emocje, nie sposób jednak podejść do niego obojętnie. Prywatnie jest dziadkiem, ale też młodym ojcem. Jak poznał swoją ukochaną?

Dwóch kurierów prowadzi emisariusza. Podążają w trudnych zimowych warunkach, na nartach. Tak wygląda pomnik Kurierów Tatrzańskich, jaki został odsłonięty w zakopiańskich Kuźnicach. - Czekaliśmy na to długie lata. W końcu ci odważni ludzi zostali upamiętnieni – mówi Zbigniew Mrowca ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kurierów Tatrzańskich.

W Miasteczku na Wzgórzu, czyli w Lanckoronie, w weekend odbędzie się Jarmark Świętojański. Program jest pełen atrakcji i zachęca, by odwiedzić tą malowniczą miejscowość. Będzie plecenie wianków, tworzenie ceramicznych kwiatów, spotkania, wernisaże, koncerty.

Tradycje nocy świętojańskiej przeżywają renesans popularności. Do tych najważniejszych należą: palenie ognisk, plecenie wianków i puszczanie ich na wodzie. Zwyczaje te mają swój początek w dawnym słowiańskim święcie określanym jako noc Kupały. To czas radości i wielu zabaw. Poznaj najważniejsze obrzędy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tatrzańscy policjanci zatrzymali na Krupówkach pijanego i agresywnego mężczyznę, który zagrażał innym. Agresywny 31-latek po wytrzeźwieniu trafił do zakładu karnego, gdyż był poszukiwany przez sąd z Wejherowa celem odbycia kary więzienia.

Niewidomy koń dopuszczony do pracy na trasie do Morskiego Oka – grzmią obrońcy praw zwierząt z Fundacji VIVA. Domagają się odsunięcia zwierzęcia od ciężkiej pracy i składają skargę do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Turyści przyjeżdżający do Zakopanego znaleźli sposób na tańsze kwatery, a przy okazji omijają tłumy turystów i korki na drogach. Do obiektów noclegowych spływa coraz więcej rezerwacji tygodniowych.