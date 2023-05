Przegląd prasy Zakopane 21.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zakopanem

Jeden z czołowych polskich wspinaczy i instruktorów wspinaczki sportowej, 38-letni gdańszczanin Kacper Tekieli stracił życie 17 maja 2023 roku w Szwajcarii podczas próby zdobycia wszystkich 82 alpejskich 4-tysięczników. Lawina, która go porwała, była ciosem w serce jego żony, małopolskiej multimedalistki w biegach narciarskich Justyny Kowalczyk-Tekieli. Osierocił niespełna dwuletniego synka Hugo. I zasmucił cały światek ludzi kochających góry i wspinaczkę. - Kacper był perfekcyjny do bólu. Upodobał sobie wspinaczkę solową, szczególnie trudną. Był osobą, która emanowała pozytywną energią i uśmiechem, zarażała innych pozytywnym nastawieniem, co we wspinaniu jest bardzo ważne - mówi nam Jerzy Natkański, dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.