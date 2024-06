Przegląd prasy z Zakopanego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.06.2024

](https://stronakobiet.pl/powraca-trend-o-ktorym-zdazylysmy-zapomniec-tak-sie-kiedys-ubieralo-dziewczynki-do-pierwszej-komunii-bedzie-nowy-hit/ar/c6p2-26444307) Od pewnego czasu do mody wracają trendy z lat 90. ubiegłego wieku i początku lat 2000. Niektóre szybko giną, inne przeżywają drugą młodość. Raz są to całe stylizacje, innym razem jedynie dodatki. Zobacz, jaki z nich promuje menadżerka i celebrytka Maja Sablewska. Czy ponownie będziemy po niego sięgać?

"Nasi gol, gol! Nasi gol, gol! Cały czas piłka w grze..." - tak zaczyna się piosenka nagrana dla polskich piłkarzy i kibiców z okazji Euro 2024. Do utworu powstał teledysk, zdjęcia kręcono koło Stadionu Narodowego w Warszawie. A kim jest urocza blondynka, która w tanecznym rytmie wyśpiewuje Robertowi Lewandowskiemu i spółce: "Chłopaki, my jesteśmy z wami na dobre i na złe!"? Panie i panowie, poznajcie Jagodę!

Kolejny bus z napędem elektrycznym rozpoczął testowe jazdy na drodze do Morskiego Oka. Ciekawostką ma być testowany jeszcze w tym roku pojazd z napędem wodorowym.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Strażacy usiłują znaleźć przyczyny zmiany koloru wody. Zwołano sztab kryzysowy.

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, co oznacza, że już niebawem w Krakowie i okolicach rozpocznie się sezon imprez plenerowych. Jeden z nich, zdecydowanie należąca do tych wyjątkowych, już za kilkanaście dni odbędzie się w Kuter Porcie w Nieznanowicach. W programie Muzycznego Powitania Lata liczne atrakcje - zarówno dla dorosłych, jak i tych najmłodszych. Co będzie się działo? Kto wystąpi? Jak zdobyć bilet? Sprawdź koniecznie.