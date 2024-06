Przegląd prasy z Zakopanego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.06.2024

Jesienią 2024 oddany do użytku ma zostać dwujezdniowy odcinek ekspresowej zakopianki pomiędzy Rdzawką, a Nowym Targiem. Modernizacja drogi między Nowym Targiem, a Zakopanem zakład stworzenie trzypasmowej drogi, z czego pas środkowy ma służyć do lewoskrętu. To oznacza, że korki zostaną, tylko przesunął się trochę dalej. Alternatywą mają być połączenia kolejowe.

Służby mundurowe pod Tatrami uczciły pamięć zamordowanego sierż. Mateusza Sitka. 21-latek zginął na granicy z Białorusią.