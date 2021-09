Przegląd prasy 9.09.2021 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Wrzesień to najlepszy moment, by zrobić sobie wypad na górskie szlaki. Właśnie teraz Tatry pustoszeją. Zaczynająca się jesień sprawia, że góry przybierają rudo-złotą szatę. Można śmiało iść na szlaki, gdzie w szczycie sezonu turystycznego trudno znaleźć kawałek przestrzeni bez turystów. Teraz w górach jest wyjątkowo pięknie. Zobaczcie sami!

Z Bachledzkiego Wierchu ma wkrótce zniknąć wiata z materiałami budowlanymi, którą kilka miesięcy temu ustawił prywatny właściciel. On sam zobowiązał się do tego przed zakopiańskim sądem. To finał wielomiesięcznych zmagań z wiatą i składowiskiem drewna, jakie prowadziło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i urząd miasta oraz okoliczni mieszkańcy.