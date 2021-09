Przegląd prasy 8.09.2021 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Czarny Dunajec chce stworzyć… centrum nauki i techniki. Ma ono się mieścić w budynku dawnego sądu austriackiego przy ul. Mościckiego. Przy budowie nowego miejsca mają pomóc naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej, z którą urząd gminy rozpoczął rozmowy w tej sprawie.

Już na przyszłe wakacje do Morskiego Oka będzie można dojechać autobusem kursowym z Nowego Targu. Takie połączenie chce stworzyć Miejski Zakład Komunikacji w stolicy Podhala. Autobusy mają kursować przez Białkę i Bukowinę Tatrzańską aż do Palenicy Białczańskiej, gdzie zaczyna się szlak do Morskiego Oka.