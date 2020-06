Przegląd prasy 6.06.2020 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Zanim COVID-19 na dobre rozpanoszył się w naszym życiu, ludzie znali takie koronawirusy jak SARS czy MERS, które do tej pory zbierały równie śmiertelne żniwo. Jednak pierwsze informacje na temat koronawirusów pojawiły się już w latach 60. XX wieku. Zobaczcie, jakie koronawirusy wpływały na nasze życie tylko w tym roku, ale także i w poprzednich latach.

Podczas gdy Rafał Trzaskowski prowadzi wyścig z czasem, podróżując po Polsce i zbierając podpisy pod swoją kandydaturą na prezydenta RP, internauci za nic mają jego starania. Obecny prezydent Warszawy padł ich ofiarą po raz pierwszy, gdy doszło do wielkiej awarii w stolicy. Teraz, gdy kandyduje na najwyższy urząd w państwie, ponownie wzięli go "na warsztat". Zobacz najlepsze, najciekawsze i najśmieszniejsze memy o Rafale Trzaskowskim!

Mamy jedną wspólną rzecz z prezydentem Andrzejem Dudą. Obaj kochamy narciarstwo. Ja uczyłem się jeździć na nartach na Olimpie w Zakopanem, gdy miałem sześć lat zjechałem z Kasprowego Wierchu. Tutaj na Podhalu też czuję się jak u siebie - mówił Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta RP, który w sobotę odwiedził Zakopanem.

Mamuty, lwy jaskiniowe, a jeszcze wcześniej nawet dinozaury. W Tatrach przez miliony lat przewinęło się całe spektrum zwierząt, których już dawno nie ma na ziemi. Co ciekawe, a naszych górach żyły także zwierzęta, które do dziś występują na ziemi. A niektóre nadal całkiem dobrze trzymają się w naszych Tatrach. Zobaczcie, co łaziło po górach dawno, dawno temu.