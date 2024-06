Przegląd prasy 6.06.2024 Zakopane. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zaczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek, nad Małopolską zawisł deszczowy front. Lunęło. - To nie wyglądało jak deszcz, tylko jakby ktoś wiadrami chlustał wodą - mówi starszy pan spotkany wczoraj w Jangrocie w pow. olkuskim. Z rana 4 czerwca napływały informację, że najbardziej ucierpiały gminy na zachodzie i północy województwa. Potem deszcze rozlał się na cały obszar Małopolski. Do dzisiaj strażacy nie z wszystkich miejsc zjechali do remiz.