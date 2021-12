Przegląd prasy 3.12.2021 Zakopane. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Tatrzański Park narodowy zamyka na zimę trzy szlaki w Tatrach. Nie są to jednak działania z myślą o bezpieczeństwie ludzi, ale zwierząt. - To rejony, gdzie swoje ostoje mają głuszce, cietrzewie, ale także gawrują niedźwiedzie, czy zimą przebywają kozice – mówi Tomasz Skrzydłowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Owoce egzotyczne łatwo kupić. Są smaczne, zdrowe i stanowią urozmaicenie jadłospisu. Ale kiedy już zjemy owoc, możemy wykorzystać jego nasiona lub pestki, a nawet resztki, do wyhodowania rośliny. W domu możemy się cieszyć wieloma egzotycznymi roślinami, uzyskanymi w ten sposób, a w dodatku domowe egzotarium stworzymy właściwie za darmo. Zobacz, jakie rośliny można wyhodować z pestki i na co zwrócić uwagę, żeby wyrosły.

Rosnące liczby zakażonych koronawirusem, a także informacje docierające ze szpitali wystraszyły górali. - Od kilku dni obserwujemy wzmożone zainteresowanie szczepieniami. I to zarówno tych, co do tej pory byli niedowiarkami, jak i tych co chcą otrzymać trzecią dawkę – mówi lek. Jerzy Toczek, koordynator akcji szczepień w powiecie tatrzańskim.

Zima w pełni nie tylko w Tatrach, ale także w Beskidach. Na Babiej Górze jest pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Miejscami leży aż 70 cm śniegu. W takich warunkach łatwo się zgubić i utknąć. Przekonał się o tym turysta, któremu musieli pomóc ratownicy beskidzkiej grupy GOPR.