Przegląd prasy 3.06.2024 Zakopane. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Gdzie jest burza? Sprawdź prognozę pogody na 2 czerwca 2024r. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują w 15 województwach w tym w Małopolsce. Prognozowane są burze i gwałtowne wzrosty stanów wody.

Wystartowali niemal spod pomnika autorstwa Władysława Hasiora, by dobiec do Galerii Hasiora. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w VII Biegu Hasiora. Biegacze mieli do pokonania dystans 3 kilometrów. Zawodnikom dopisała pogoda – oszczędził ich deszcz i wielki upał.