Przegląd prasy 29.09.2021 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Dzisiaj zakopianka kojarzy nam się głównie z korkami i długą, acz niezwykle imponującą budową. W 1935 roku korków co prawda jeszcze nie było - ale prace przy budowie drogi Kraków - Zakopane trwały już w najlepsze! Zobacz zdjęcia z budowy zakopianki sprzed ponad 80 lat, porównaj je z nowymi i przekonaj się, jak zmieniały się tamte okolice.

Wiadomo już od wielu miesięcy, że pandemia i związane z nią stresy, ale także izolacja związana z pracą zdalną zwiększyły problemy pracowników ze zdrowiem psychicznym. Potwierdza to analiza zwolnień lekarskich z ostatnich miesięcy. wielu pracodawców zna ten problem i próbuje wspierać pracowników z takimi problemami, np. zmieniając listę lekarzy specjalistów dostępnych w ramach fundowanych przez siebie pakietów medycznych. Generalnie jednak pracownicy bardzo krytycznie oceniają pomoc pracodawców w tym zakresie. Dlaczego?

Zakład Wodociągów i Kanalizacji poszukuje chętnych, którzy podłączą się do nowo wybudowany wodociąg w Chabówce. Inwestycja zakończyła się zaledwie dwa miesiące temu i kosztowała 200 tys. zł. Chętnych na podłączenie jednak brak.

Torowisko na trasie Nowy Targ - Zakopane przestało istnieć. Na szczęście tylko na chwilę. To efekt prac na linii kolejowej z Krakowa do Zakopanego. Tym razem modernizacja dotyczy odcinka podhalańskiego. Prace przy wymianie torowiska czy trakcji elektrycznej widać pełną parą. Dzięki robotom czas podróży pod Tatry znacznie się skróci do niespełna dwóch godzin.

Śmiertelny wypadek na Nosalu w Zakopanem. Turysta spadł z pierwszego wierzchołka szczytu - od strony tamy. Przybyli na miejsce ratownicy podjęli reanimację. Nie udało się go jednak uratować.

Koty już od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi i są jego wiernymi przyjaciółmi, mimo że czasem lubią chodzić własnymi ścieżkami. Dla wielu właścicieli są one najcenniejsze na świecie, jednak istnieją rasy, których cena może przyprawić o prawdziwy zawrót głowy. Niektóre z nich mogą kosztować tyle, ile luksusowe auto lub mieszkanie w centrum miasta. Na ten fenomen wpływa przede wszystkim rasa kota, jego popularność, historia rodzinna, renoma hodowli oraz przeznaczenie zwierzęcia - może być on zakupiony jako zwierzak domowy, hodowlany lub wystawowy. A więc które rasy kotów są najdroższe na świecie? Aby je poznać, przejdź do galerii zdjęć.