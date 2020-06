Przegląd prasy 26.06.2020 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Zakopane 26.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wielka woda znów dała o sobie znać. W wielu rejonach Małopolska wystąpiły podtopienia. Także na Podhalu zalanych zostało kilka piwnice domów, pola i drogi. Jednak to nic w porównaniu z wielką powodziom, jaka nawiedziła Podhale w 1934 roku. Wówczas woda dosłownie porywała całe domy.

Na początku tych wakacji planujący wycieczkę do Morskiego Oka muszą liczyć się z tym, że mogą napotkać na utrudnienia na szlaku do stawu. To za sprawą planowanego remontu nawierzchni szlaku. Tatrzański Park Narodowy chce bowiem w te wakacje wymienić asfalt na odcinku od Włosienicy do samego schroniska.