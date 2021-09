Przegląd prasy 22.09.2021 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Pogoda w ciągu najbliższych dni będzie wietrzna, synoptycy zapowiadają porywy dochodzące nawet do 70 kilometrów na godzinę. Na znaczne ocieplenie musimy poczekać do przyszłego tygodnia.

Szukacie pięknej polskiej jesieni, a do tego wycieczek w naturze? Ale nie chcecie się przeciskać w tłumie - jak na szlaku do Morskiego Oka? Warto zaglądnąć w Gorce. To góry bardzo mocno zalesione i nie oblegane tak jak Tatry. Na szlaku z rzadka można spotkać innych wędrujących. Za to wynagradzają nam wysiłek pięknymi widokami, feerią jesiennych barw i spokojem.