Przegląd prasy 21.09.2021 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Prasówka Zakopane 21.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W środę wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i lokalnie w centrum kraju okresami popada deszcz o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.