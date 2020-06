Przegląd prasy 19.06.2020 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Wypadek w Sieniawie. 17-letni Kamil to był "dobry chłopak". Czy tej tragedii można było uniknąć?

- To nie był pierwszy raz, gdy Kamil wsiadł za kierownicę - mówią mieszkańcy Sieniawy, małej wioski w powiecie nowotarskim, gdzie we wtorek doszło do tragicznego w skutkach policyjnego pościgu. Srebrne BMW uciekające przez policją nagle wypadło z drogi i uderzyło w przydrożny słu...