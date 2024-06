Przegląd prasy 19.06.2024 Zakopane. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Od rana rondo im. Jana Pawła II przy drodze do Kuźnic zostało zamknięte dla ruchu. Kierowcy w południowej części miasta utknęli w wąskich uliczkach.

Kto planuje wypad w góry zaraz po ostatnim dzwonku – powinien to zrobić zaraz na początku wakacji. - Na początku jest mniej ludzi, a poza tym ceny są niższe, średnio o 17 proc. - mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Prasówka 19.06 Zakopane: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tylko jeden koń został wycofany z pracy na szlaku do Morskiego Oka. To wynik ostatnich, przedsezonowych badań koni wożących turystów do słynnego tatrzańskiego stawu. W badaniach uczestniczyli lekarze weterynarii, w tym także lekarz wskazany przez Fundację VIVA, która optuje za likwidacją transportu konnego na tym szlaku.