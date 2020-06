Przegląd prasy 18.06.2020 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Tatry co roku przyciągają miliony turystów. Zdecydowana większość chce zobaczyć Morskie Oko, Dolinę Kościeliską, Halę Gąsienicową, czy Kasprowy Wierch. Są jednak miejsca równie (o ile nie bardziej) urokliwe, ale za to o wiele mniej oblegane przez wędrowców. Gdzie iść w góry, żeby nie natknąć się na dzikie tłumy turystów? Sprawdźcie nasze propozycje!

Nagła i zaskakująca decyzja polskiego rządu o wydłużeniu zakazu lotów do Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii oburzyła tysiące Polaków nie tylko dlatego, że muszą odwołać planowane podróże, anulować bilety i rezerwacje w hotelach, ale też z uwagi na zbliżające się wybory prezydenckie. Zakaz wprowadzono nocą w dzień po zakończeniu rejestracji do wyborów – ma on obowiązywać co najmniej dwa dni po wyborach. Wedle obecnego stanu prawnego, mnóstwo osób nie będzie mogło z tego powodu uczestniczyć w głosowaniu.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Urządzili sobie rajdy terenowe po polach. Rolnicy z Podhala są załamani. - Rozjeżdżali nie tylko drogi dojazdowej do pół, ale także same pola. W niektórych miejscach gazdowie mieli zasiane zboże – mówi Władysław Łowisz, sołtys Cichego w gm. Czarny Dunajec. Dlatego w imieniu mieszkańców chce on zgłosić sprawę policji.