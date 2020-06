Przegląd prasy 17.06.2020 Zakopane, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zakopanego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2020, w Zakopanem. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Szpital Żeromskiego uruchomił bezpłatny program szybkiej diagnostyki dla dzieci ”?

📢 Kraków. Szpital Żeromskiego uruchomił bezpłatny program szybkiej diagnostyki dla dzieci Oddział Pediatryczny w szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie od czerwca przygotował nowy pakiet świadczeń: szybkie, bezpłatne i kompleksowe badania diagnostyczne dla dzieci. - Oferujemy dowolne terminy, zero kolejek i długich terminów – zapewniają przedstawiciele lecznicy. 📢 Mieszkańcy Małopolski skarżą się na opóźnienia w wypłatach zasiłków chorobowych. ZUS odpowiada, skąd takie zaległości Mieszkańcy Małopolski alarmują, że nie dostają w terminie wypłat świadczenia chorobowego i nie mają za co żyć. ZUS opowiada, że opóźnienia mogą wynikać z powodu panującej pandemii oraz potężnej ilości wniosków spływających do zakładu.

📢 EGZAMIN ósmoklasisty MATEMATYKA 2020 - odpowiedzi, arkusze CKE. Jakie zadania były na matematyce? [17 CZERWCA] W środę 17 czerwca uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu z matematyki. Na zdających matematykę w drugim dniu egzaminu ósmoklasisty czekało ponad 20 zadań. Na ich rozwiązanie mieli 100 minut. Uczniowie stwierdzali po egzaminie, że zadania zamknięte (wyboru odpowiedzi a, b, c,d) generalnie były proste, a spośród otwartych większość była trudna, ale do rozwiązania. Nikola z SP nr 10 w Krakowie uważa, że pytania na tegorocznym egzaminie z matematyki były proste. - Z geometrii, na objętość, wydawały mi się w miarę proste. Trzeba było obliczyć np. objętość sześcianu. Była podana podstawa, wysokość, trzeba było znać wzór i obliczyć. Dużo było zadań na potęgi, gdzie trzeba było wiedzieć, kiedy się dodaje, kiedy odejmuje się potęgi. Pytania otwarte, tekstowe były dość proste, w głowie by się to policzyło Co było na egzaminie ósmoklasisty? U nas znajdziecie ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE matematyki.

📢 Loty międzynarodowe wracają. Jakie są zasady przelotów? O czym pasażerowie powinni wiedzieć? Od 17 czerwca wznawia się międzynarodowe loty pasażerskie. Są jednak pewne wyjątki – nie do wszystkich krajów Polacy mogą się już udać. Na razie Polacy mogą samolotami poruszać się po terytorium Unii Europejskiej. Poza tym nie wszystkie linie lotnicze wznawiają działalność. Międzynarodowy ruch lotniczy został wstrzymany na 3 miesiące ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. 📢 Tak dawniej wspinało się po Tatrach. Inny czas, inny sprzęt, góry te same Tatrzańskie szczyty i ściany skalne ciągnęły ludzi od dawna. Tak jest obecnie. Co roku w górach - zarówno latem, jak i zimą - działa sporo wspinaczy, taterników. Współcześni wspinacze są doskonale wyposażeni w najwyższej klasy sprzęt, który - co ważne - jest obecnie łatwo dostępy. Dawniej jednak ci co wspinali się na szczyty dysponowali zgoła odmiennym sprzętem, często robionym własnoręcznie w domach. Był to zupełnie inny świat. A jednak dawali radę.

📢 Pijani i naćpani kierowcy poszukiwani przez policję w Małopolsce [RAPORT CZERWIEC 2020] Policjanci z Małopolski poszukują ponad 40 osób, które prowadziły samochód po alkoholu lub narkotykach. Wśród nich jest także kobieta. Rozpoznajesz kogoś z fotografii? Zgłoś to na policję! Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 17.06.2020 r.). 📢 Odszkodowanie za nudę w pracy. Sąd przyznał pracownikowi 40 tysięcy, bo miał... za mało obowiązków To nie żart. Francuski sąd przyznał Frederikowi Desnardowi odszkodowanie w wysokości 40 tys. euro jako zadośćuczynienie za wpływ nudnej pracy na stan jego zdrowia. Mężczyzna miał zbyt mało obowiązków służbowych. Proces trwał cztery lata, a wyrok zapadł niedawno. Jak informuje serwis f5.pl, Desnard domagał się od firmy Interparfum sumy dziesięciokrotnie większej. O odszkodowaniu za nudną pracę informowały światowe media, m. in. The Guardian.

📢 Rząd chce inwestycji za 2 mld złotych, by usprawnić poruszanie się po Podhalu Aż 2 miliardy złotych mają kosztować inwestycje komunikacyjne, które mają usprawnić ruch w południowej części Małopolski. Zostały one zapisane w Programie Rozwoju Systemu Transportowego Podtatrza do 2030 roku. Program ten został właśnie przyjęty przez rząd. 📢 Waksmund. Mężczyzna znaleziony w kałuży krwi w kościele. Co się stało? W jednym z kościołów w Waksmundzie na Podhalu znaleziono leżącego w kałuży krwi mężczyznę. Mężczyzna trafił do szpitala. Policja bada sprawę. 📢 Pożyczka 5000 zł. Co się zmieni, gdy wejdzie w życie Tarcza Antykryzysowa 4.0? Tarcza antykryzysowa zakłada, że przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., może otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy. Jeżeli dopełnimy odpowiednich formalności, pieniędzy nie trzeba będzie zwracać. Już niebawem umorzenie pożyczki stanie się prostsze.

📢 Podhale. Dramat podczas policyjnego pościgu. Nie żyje 17-letni kierowca bmw Ta tragedia wstrząsnęła całym Podhalem. We wtorek około godziny 19 doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Sieniawa (gm. Raba Wyżna w powiecie nowotarskim). W trakcie policyjnego pościgu z drogi wypadło bmw prowadzone przez 17-letniego chłopca, który nie posiadał prawa jazdy. Ten widząc radiowóz spanikował i zaczął uciekać. Ostatecznie swoją szaleńczą jazdę zakończył na słupie energetycznym. Nastolatek był reanimowany i trafił do szpitala w Nowym Targu. Tam niestety w nocy zmarł. To już kolejny bardzo podobny przypadek na Podhalu w ostatnich latach. 📢 Program SKLEP+. Powstanie państwowa sieć sklepów - co o niej wiemy? Rząd przejmie Żabkę lub Tesco?! Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię.

📢 Dżem Trzaskowskiego hitem Wiadomości TVP MEMY Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii.

📢 Podhale. Kierowca wypadł z auta. Był kompletnie pijany. Zatrzymali go inni kierowcy [WIDEO] Kompletnie pijany kierowca na Podhalu został zatrzymany przez innych kierowców. Mężczyzna był tak pijany, że dosłownie wypadł z auta. Jest nagranie z tego obywatelskiego zatrzymania. 📢 Moto-kampania wyborcza. Czym jeżdżą kandydaci na prezydenta RP? Luksusowe bmw czy wysłużony passat? Kampania wyborcza z przymrużeniem oka. Gdyby kandydaci na prezydenta byli oceniani także przed pryzmat samochodu, którym jeżdżą - który z nich wypadłby najlepiej? Czy przyszły prezydent ma fioła na punkcie motoryzacji? A może nie skupia się wcale nad środkami lokomocji? Sprawdź, czym jeżdżą kandydaci na prezydenta RP. Zobacz galerię i poznaj modele samochodów!

📢 Wybory prezydenckie 2020. Co kandydaci na prezydenta proponują kobietom? Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów. 📢 Poronin. Stadion przejmuje gmina. Chce go otworzyć dla mieszkańców i turystów Stadion piłkarski w Poroninie wrócił pod skrzydła Urzędu Gminy. Ten zamierza rozwijać obiekt z myślą o młodych zawodnikach i sporcie młodzieżowym. 📢 Policja zatrzymała jednego z najbogatszych górali. To Tomasz Ż. - kontrowersyjny biznesmen z Nowego Targu Nowotarska policja zatrzymała dziś rano, we wtorek 16 czerwca, znanego z kontrowersyjnych zachowań nowotarskiego biznesmena Tomasza Ż. Mężczyzna został doprowadzony do nowotarskiej prokuratury, gdzie został przesłuchany i prawdopodobnie usłyszał zarzuty. Prokuratura nie chce dokładnie zdradzić, o co oskarżany jest Tomasz Ż. Nieoficjalnie mówi się, że zatrzymanie może mieć związek z niezrealizowaną przez niego umową.

