Prasówka Zakopane 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zakopanem nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Zakopane 9.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W środę zachmurzenie będzie zmienne. Na wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze (10-30 mm). Lokalnie może spaść grad. Istnieje 30 proc. prawdopodobieństwo wystąpienia trąb powietrznych na wschodzie kraju. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C w Nowym Targu do 24 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny. W porywach burzowych może osiągnąć do 60-90 km/h.

Zobacz osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych mu pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji!

Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 9.06.2020 r.).