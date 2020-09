Prasówka Zakopane 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zakopanem nie minęło Cię nic ważnego

Nie milkną echa śmiertelnego wypadku, jaki miał miejsce w minioną sobotę na Pośredniej Grani w Tatrach Słowackich. Podczas próby zdobycia szczytu zmarł 31-letni Polak. Zdaniem Słowaków mógł on być uczestnikiem tzw. "wyprawy partnerskiej", jak określa się ekspedycję, podczas której wspinaczom nie towarzyszy wymagany przepisami w tej części gór licencjonowany przewodnik. Świadczyć może o tym fakt, że kilka godzin po śmierci naszego rodaka na szczyt weszła grupa Polaków, którzy nie potrafili później samodzielnie zejść w dół.

Koronawirus w Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej w gminie Jabłonka. Zarażona jest jedna z nauczycielek. Dzieci zostały odesłane do domów. Czy placówka zostanie zamknięta - o tym zdecydować ma sanepid.

Tatrzańskie ścieżki zyskały nowe oblicze. W tym sezonie letnim Tatrzański Park Narodowy przeprowadził sporo remontów szlaków. Wiele prac już się zakończyło. Inne jednak przeciągną się do momentu aż spadnie śnieg. Obecnie trwają prace remontowe na szlaku na odcinkach Morskie Oko – Świstówka, Krzyżne – Dolina Pięciu Stawów, jak również remontowany jest szlak w Dolinie Suchej Wody Gąsienicowej pomiędzy Brzezinami a Halą Gąsienicową.

Policja i straż Tatrzańskiego Parku Narodowego zatrzymały wczoraj (niedziela 6 września) 18-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego, który na quadzie wjechał na szlak do Morskiego Oka i jechał po nim z dużą prędkością. Zrobił to, by zaimponować siedzącej tuż za nim dziewczynie. Za swoją głupotę zapłaci 800 zł mandatu. Czy taki sposób na podryw był skuteczny, wie zapewne tylko wybranka nastolatka. Kierowca quada już dziś trafia jednak na nasza listę... najgłupszych rzeczy jaką ludzie zrobili w Tatrzańskim Parku Narodowym.