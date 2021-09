Prasówka Zakopane 24.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zakopanem nie minęło Cię nic ważnego

Zmiana organizacji ruchu w Zakopanem stała się już faktem. Ulica Jagiellońska na czas modernizacji ronda Armii Krajowej jest teraz ulicą ślepą. A górna część ul. Sienkiewicza - do tej pory jednokierunkowa, teraz jest dwukierunkowa. Modyfikacja już daje się we znaki kierowcom. Pomimo małego ruchu w mieście tworzą się korki na ulicy Sienkiewicza.

Poranna akcja gaśnicza pod Giewontem. Ok. godz. 7 rano na Janosówce zauważono wydobywający się z budynku dym. Na miejsce została wezwana straż pożarna, ale także policja.

Dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”, Anna Karbowniczak zginęła w ubiegłym roku, potrącona przez samochód. Ale kierowca i pasażerowie busa, którzy nie pomogli Ani, uciekli z miejsca tragedii i zacierali ślady, mogą spać spokojnie. Według prokuratury - to wyłącznie z winy ofiary doszło do wypadku. Zespół śledczy „Głosu Wielkopolskiego”, „NaszeMiasto”, przy współpracy z Onet.pl, dotarł jednak do informacji, które miażdżą stanowisko prokuratury i mogą okazać się przełomowe w tej sprawie. Wskazują, że to - wcześniej karany - kierowca busa zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w Anię z dużą prędkością. Ale wątpliwości w sprawie jest jeszcze więcej.