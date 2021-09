Prasówka Zakopane 20.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zakopanem nie minęło Cię nic ważnego

W poniedziałek (20 września) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 363 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Jest to wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu do poprzedniego poniedziałku. Małopolska z 39 przypadkami jest trzecim województwem w kraju pod względem największej dobowej liczby zakażeń.

Zakopiańska prokuratura postawiła w weekend zarzuty trzem mężczyznom - za udział w bójce na Krupówkach, w wyniku której zginął 25-latek z pow. bocheńskiego. Mężczyźni nie zostali tymczasowo aresztowani. Po odczytaniu im zarzutów zostali zwolnieni do domów.

Bezsenność to jedno z najczęstszych dolegliwości dotykających wielu ludzi na całym świecie. Życie w stresie, pod presją czasu, powszechność niezdrowego jedzenia sprawiają, że śpimy coraz gorzej i coraz krócej. Przewlekła bezsenność kwalifikuje się do profesjonalnego leczenia, ale jest kilka trików, które można zastosować, aby samemu nieco poprawić jakość snu. Do jednych z nich należy spożywanie przed snem odpowiednich produktów. Zobaczcie, co jeść i pić przed snem, żeby po pierwsze - szybko zasnąć, a po drugiej - spać jak kamień przez całą noc!