Prasówka Zakopane 18.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zakopanem nie minęło Cię nic ważnego

Górskie gminy, ale i sami mieszkańcy Podtatrza są przeciwko audytowi krajobrazowemu tworzonemu przez województwo małopolskie. Ma to być kolejne narzędzie do ochrony przyrody i krajobrazu Małopolski. Górale uważają jednak, że nowe przepisy spowodują znaczące ograniczenia przy inwestycjach turystycznych. - Już nic nam nie będzie wolno budować – mówią.

30-latka z Nowego Targu policja zatrzymała do rutynowej kontroli. Z autem wszystko było w porządku, mężczyzna był jednak nerwowy. Szybko okazało się dlaczego. Przewoził narkotyki.

W Wysokich Tatrach na Słowacji otwarta została Tatrzańska Świątynia Lodowa. W tym roku z lodu wykute zostało Opactwo Westminsterskie w Londynie. Zimowa atrakcja ma upamiętnić wizytę Królowej Elżbiety II w Tatrach Wysokich w 2008 roku. Lodową świątynię będzie można zwiedzać do końca sezonu zimowego.

Zaświecenie się kilku kontrolek na desce rozdzielczej, przyprawia wielu kierowców o ból głowy. Co oznaczają pomarańczowe symbole? Sprawdźmy!

W gminie Kościelisko planują zmienić nazwę części ulicy Nędzy-Kubińca na ul. Bronisławy i Kazimierza Dłuskich. To małżeństwo lekarzy, którzy zainicjowali w Kościelisku budowę sanatorium przeciwgruźliczego. Zasłużyli się także dla Polski. Dzięki Bronisławie jej sistra - Maria - wylądowała w Paryżu i stała się panią Skłodowską-Curie.

Nocny wypadek w Zakopanem. Na ul. Zamoyskiego zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna została zabrana do szpitala.

Święta Bożego Narodzenia to najmilszy czas w ciągu całego roku. Kojarzy się z rodzinną kolacją, prezentami, zapachem żywej choinki, kolędami, prószącym za oknem śniegiem i szczypiącym w policzki mroźnym powietrzem. Takie bajeczne święta można spędzić pod Tatrami. To tu posmakujemy tradycyjnych potraw, poszusujemy na nartach i zażyjemy górskich wycieczek. To tu w końcu jest największa szansa na białe święta.