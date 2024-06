Prasówka z Zakopanego 5.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Zakopane 5.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kondycja finansowa Zakopanego wcale nie jest tak dobra jak przedstawiała to poprzednia ekipa? Tak twierdzi nowy burmistrz Zakopanego. - Pieniędzy brakuje na każdym kroku. Uważam, że stan finansowy miasta jest bardzo zły. Oficjalnie deficyt, to jest 80 mln zł, ale realnie myślę, że ok. 100 mln zł - informuje Łukasz Filipowicz.