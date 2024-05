Prasówka z Zakopanego 29.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zapisałeś się na wizytę u lekarza specjalisty, ale nie zamierzasz się pojawić – odmówi wizytę. Dzięki temu ktoś inny wejdzie na twoje miejsce i zmniejszą się kolejki. O to apelują lekarze z Zakopanego. Bo czasami zdarza się, że aż 25 proc. pacjentów dziennie nie pojawia się na umówionych wcześniej wizytach. O tym problemie mówi dr Jerzy Toczek, kierownik Poradni Specjalistycznych przy Szpitalu Powiatowym im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Zakopiańscy radni na jednej sesji stworzyli komisję, która ma zająć się odbudową wizerunku miasta oraz podnieśli ceny za parkowanie, które dotyczą turystów. W mediach społecznościowych aż zawrzało, a na górali sypią się negatywne komentarze. - O ile jestem w stanie zrozumieć to od strony względów ekonomicznych, to wizerunkowo jest to strzał w kolano. Szczególnie w czasach gdzie od kilku miesięcy, nawet od kilku lat jest nagonka na Zakopane i jednym z argumentów jest drożyzna i wyzyskiwanie turystów - mówi Emilia Glista z firmy Jointsystem zajmującej się marketingiem i doradztwem dla branży hotelarskiej.