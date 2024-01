Prasówka z Zakopanego 25.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Za trzy miesiące użytkowanie tzw. kopciuchów, czyli bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie w Małopolsce zakazane. Tymczasem na Podhalu wciąż jest tysiące takich kotłów do wymiany. Sam Nowy Targ szacuje, że do wymiany nadal jest ponad 1000 takich pieców.

Małe Ciche pełne narciarzy. Ta urokliwie położona stacja narciarska cieszy się w czasie zimowych ferii sporym zainteresowaniem. To jedna z niewielu stacji, gdzie przy sprzyjającej pogodzie można podziwiać piękną panoramę ośnieżonych Tatr.

Zakończyły się główne prace budowlane przy najnowszym centrum przyrodniczym Tatrzańskiego Parku Narodowego – u wylotu Doliny Kościeliskiej. Będzie ono o tyle wyjątkowe, że w całości znajdzie się… pod ziemią. Ma być otwarte przed wakacjami.

Podhalańscy samorządowcy szykują się na wiosenne wybory. Już wiadomo, że większość dotychczas urzędujących wójtów będzie walczyła o reelekcję. Ewentualni pretendenci do stanowisk wójtów jak na razie nie kwapią się z deklaracjami co do startu.

Dzień w roli asystenta wojewody – taką licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 organizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Rozpoczęta kilka dni temu od symbolicznej złotówki aukcja cieszy się niemałym zainteresowaniem. Na dziś uczestniczy w niej kilkanaście osób, a kwota proponowana za jednodniowy „staż” u szefa regionu sięga 1000 zł (dane na 23 stycznia po południu).