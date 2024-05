Prasówka z Zakopanego 22.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Szykuje się druga bitwa zakopiańskich górali z telekomunikacyjnym gigantem. Okazuje się, że firma nie zrezygnowała z planów budowy masztu telefonicznego na Krzeptówkach. Niemal rok temu pierwszą bitwę wygrali górale. Teraz zapowiadają, że również staną do walki.

W zakopiańskich Kuźnicach jednak będzie postój dla taksówek – tak zapewnia Łukasz Filipowicz, nowy burmistrz Zakopanego. - Znajdzie się tam kilka miejsc na klasyczny postój dla taksi, a do tego osobne miejsce do wysadzania i zabierania pasażerów – zapewnia.

Dziewięć komitetów wystawiło swoich kandydatów na europosłów w zbliżających się wyborach do Europarlamentu. Na listach znalazło się tylko dwoje mieszkańców Podhala. Są to Jagna Marczułajtis-Walczak i Małgorzata Tlałka-Długosz.

To jeszcze nie rewolucja, ale duża zmiana w kwestii transportu turystów do Morskiego Oka. Pod siedzibą Tatrzańskiego Parku Narodowego jest już kilkunastoosobowy bus, który będzie woził ludzi na trasie Palenica Białczańska - Włosienica. To oznacza, że ustalenia ze spotkania dotyczącego dobrostanu pracujących na tej trasie koni szybko wcielane są w życie.

Młody kierowca tylko dwa dni cieszył się prawem jazdy. Stracił je na trzy miesiące za jazdę z prędkością 131 km/h w miejscu gdzie obowiązuje ograniczenie 50 km/h. Otrzymał także mandat 5 000 zł i 15 pkt. karnych. Tego dnia prawo jazdy zatrzymano także innemu kierowcy.