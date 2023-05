Prasówka z całego tygodnia 21.05.2023 w Zakopanem. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Premier Mateusz Morawiecki otworzył nowy most na Dunajcu w miejscowości Tylmanowa (gm. Ochotnica Dolna, powiat nowotarski). Budowa nowej przeprawy jest największą inwestycję w historii gminy Ochotnica Dolna. Most wraz z drogami dojazdowymi kosztował 15,3 mln zł. Inwestycja nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia rządu, czy województwa małopolskiego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zakopanem. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

94 731 turystów odwiedziło Tatry w czasie ostatniego długiego weekendu majowego. To dobry wynik biorąc pod uwagę pogodę, która nie rozpieszczała wędrowców. Co ciekawe, gości w czasie majówki weszło w góry w tym roku więcej niż w czasie poprzedniej majówki – gdy pogoda była dużo lepsza.

Na Podhalu trwa gorączkowa walka z czasem. Rodzice małej Kamilki Gil z Nowego Targu muszą zebrać 9 mln zł zanim córka będzie ważyć 13 kg. Dziewczynka choruje na Rdzeniowy Zanik Mięśni SMA. Organizowane są zbiórki, kiermasze i inne akcje, udało się już zebrać 2,5 mln. Jednak to jest wciąż o wiele za mało. - Walczymy, wierzymy, że musi się udać - mówi Zuzanna Gil, mama Kamilki.

Tatrzański Park Narodowy szuka chętnych do pracy na Kasprowym Wierchu. Robota z przepięknym widokiem czeka na dwie osoby. Ich zadaniem będzie pilnowanie turystów.

Zakopianka między Nowym Targiem a Szaflarami idzie do remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie przetarg na opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

Bachledówka na Podhalu staje się nowym centrum turystycznym. Przy kościele o. Paulinów – który wkrótce stanie się sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – powstaje taras widokowy. - Chcemy, by to miejsce było magnesem przyciągającym i wiernych i turystów – mówi Marcin Ratułowski, burmistrz gminy i miasta Czarny Dunajec.

W Czarnym Dunaju otwarto pierwszy na Podhalu samorządowy żłobek. Jest tam miejsce dla 80 dzieci. Już teraz zapisanych zostało 57 maluchów. Dla miejscowych rodziców to ważna inwestycja. - Będą mogła wrócić do pracy – mówi mamy jednego z maluchów.

Tatrzański Park Narodowy otwiera dla turystów szlaki, które na okres zimowy były zamknięte. - Należy jednak pamiętać, że w wyższych partiach Tatr nadal panują warunki typowo zimowe – ostrzegają jednak przyrodnicy.

W poniedziałek 15 maja o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z chemii na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w arkuszu? Weronika Wnuk, absolwentka klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej w VI LO w Krakowie, tuż po zakończonym egzaminie z chemii mówiła nam, że był on trudny. Publikujemy arkusz CKE z zadaniami, wkrótce opublikujemy również odpowiedzi i rozwiązania zadań.

Na Orawie i Podhalu nadal żywa jest tradycja odmawiania Litanii Loretańskiej przy przydrożnych kapliczkach. To tradycyjne nabożeństwa majowe. Przez cały miesiąc młodzi i starzy gromadzą się, by wspólnie się modlić. Majowe nabożeństwa łączą pokolenia. To przy maryjnych kapliczkach spotykają się dziadkowie z wnukami, sąsiedzi, dalsi i bliżsi znajomi.